Спортивный директор Барселоны высказался о продлении контракта с Ямалем

Спортивный директор "Барселоны" Деку дал комментарий относительно продления контракта с молодым талантом клуба Ламином Ямалем.

"Ламин не просил самую высокую зарплату. Он предпочитает счастье, а не деньги. "Барселона" видит в нем лучший вариант. Он очень зрелый для своего возраста (17). Его продление контракта идет хорошо", - заявил Деку.