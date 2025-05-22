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Спортивный директор Барселоны высказался о продлении контракта с Ямалем
Его возобновление контракта идет хорошо (С)
Getty Images / Global Images Ukraine
Спортивный директор "Барселоны" Деку дал комментарий относительно продления контракта с молодым талантом клуба Ламином Ямалем.
"Ламин не просил самую высокую зарплату. Он предпочитает счастье, а не деньги. "Барселона" видит в нем лучший вариант. Он очень зрелый для своего возраста (17). Его продление контракта идет хорошо", - заявил Деку.
Ламин имеет действующий контракт с испанским грандом до 30 июня 2026 года.
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