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Спортивный директор Барселоны высказался о продлении контракта с Ямалем

Испания

Его возобновление контракта идет хорошо (С)

Спортивный директор Барселоны высказался о продлении контракта с Ямалем

Getty Images / Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Барселоны" Деку дал комментарий относительно продления контракта с молодым талантом клуба Ламином Ямалем.

"Ламин не просил самую высокую зарплату. Он предпочитает счастье, а не деньги. "Барселона" видит в нем лучший вариант. Он очень зрелый для своего возраста (17). Его продление контракта идет хорошо", - заявил Деку.

Ламин имеет действующий контракт с испанским грандом до 30 июня 2026 года.

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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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