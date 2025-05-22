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Деку: ВАР не улучшил футбол, а создал больше путаницы
По мнению спортивного директора Барселоны, ВАР создал больше путаницы и сомнений
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о системе ВАР. Специалист заявил, что она не принесла ожидаемого улучшения в футбол.
"Я до сих пор не увидел, как ВАР улучшил футбол. Его ввели, чтобы помочь, но он лишь создал больше путаницы и сомнений. Когда ты внедряешь что-то ради улучшения, а годы проходят, а улучшения нет - нужно задуматься, что можно изменить: правила или еще что-то. Мы имели эпизоды с участием ВАР, которые мы не поняли", - сказал Деку.
Добавим, что ближайший матч "Барселоны" состоится 25 мая, команда сыграет против "Атлетик Бильбао".
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