Деку: ВАР не улучшил футбол, а создал больше путаницы

Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о системе ВАР. Специалист заявил, что она не принесла ожидаемого улучшения в футбол.

"Я до сих пор не увидел, как ВАР улучшил футбол. Его ввели, чтобы помочь, но он лишь создал больше путаницы и сомнений. Когда ты внедряешь что-то ради улучшения, а годы проходят, а улучшения нет - нужно задуматься, что можно изменить: правила или еще что-то. Мы имели эпизоды с участием ВАР, которые мы не поняли", - сказал Деку.