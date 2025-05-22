Модрич покинет Реал в конце сезона

Легендарный полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич покинет клуб в конце текущего сезона. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист сыграет свой последний матч в футболке "Реала" уже в эти выходные - 24 мая против "Реал Сосьедад".

Лука присоединился к "Реалу" в 2012 году из "Тоттенхэма" за 35 млн евро. Футболист за это время сыграл за испанский гранд 590 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 95 ассистов.