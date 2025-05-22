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Модрич покинет Реал в конце сезона
Ожидаем официального объявления от Реала и Луки Модрича
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич покинет клуб в конце текущего сезона. Об этом сообщил Фабрицио Романо.
По информации источника, футболист сыграет свой последний матч в футболке "Реала" уже в эти выходные - 24 мая против "Реал Сосьедад".
Лука присоединился к "Реалу" в 2012 году из "Тоттенхэма" за 35 млн евро. Футболист за это время сыграл за испанский гранд 590 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 95 ассистов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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