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"Время пришло". Модрич прощается с Реалом
Футболист в эти выходные сыграет последний матч на Сантьяго Бернабеу
Фото: twitter.com/realmadrid
Легенда мадридского "Реала" Лука Модрич объявил о своем уходе из клуба. В субботу, 24 мая, хорватский футболист проведет свой последний матч на стадионе "Сантьяго Бернабеу":
"Дорогие мадридские болельщики,
Время пришло. Момент, которого я никогда не хотел, но это футбол, а в жизни все имеет начало и конец... В субботу я сыграю свой последний матч на "Сантьяго Бернабеу".
Я приехал в 2012 году с желанием носить футболку лучшей команды мира и с амбициями делать великие дела, но я не мог представить, что будет дальше.
Игра в "Реале" изменила мою жизнь как футболиста и как человека.
Я горжусь тем, что был частью одной из самых успешных эпох лучшего клуба в истории.
Я хочу от всей души поблагодарить клуб, особенно президента Флорентино Переса, моих партнеров по команде, тренеров и всех людей, которые помогали мне на протяжении всего этого времени.
За эти годы я пережил невероятные моменты, которые казались невозможными, финалы, празднования и волшебные ночи на "Бернабеу" Мы выиграли все, и я был очень счастлив. Очень, очень счастлив.
Но кроме титулов и побед, я люблю всех мадридских болельщиков. Я действительно не знаю, как объяснить ту особую связь, которую я имею с вами, и то, какую поддержку, уважение и любовь я чувствовал и чувствую. Я никогда не забуду каждую овацию и все жесты уважения.
Мое сердце переполнено гордостью, благодарностью и незабываемыми воспоминаниями. И хотя после клубного чемпионата мира я больше не выйду в этой футболке на поле, я всегда буду болельщиком "Мадрида".
Hala Madrid y nada más!"
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