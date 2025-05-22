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"Время пришло". Модрич прощается с Реалом

Испания
Обновлено

Футболист в эти выходные сыграет последний матч на Сантьяго Бернабеу

"Время пришло". Модрич прощается с Реалом

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Легенда мадридского "Реала" Лука Модрич объявил о своем уходе из клуба. В субботу, 24 мая, хорватский футболист проведет свой последний матч на стадионе "Сантьяго Бернабеу":

"Дорогие мадридские болельщики,

Время пришло. Момент, которого я никогда не хотел, но это футбол, а в жизни все имеет начало и конец... В субботу я сыграю свой последний матч на "Сантьяго Бернабеу".

Я приехал в 2012 году с желанием носить футболку лучшей команды мира и с амбициями делать великие дела, но я не мог представить, что будет дальше.

Игра в "Реале" изменила мою жизнь как футболиста и как человека.

Я горжусь тем, что был частью одной из самых успешных эпох лучшего клуба в истории.

Я хочу от всей души поблагодарить клуб, особенно президента Флорентино Переса, моих партнеров по команде, тренеров и всех людей, которые помогали мне на протяжении всего этого времени.

За эти годы я пережил невероятные моменты, которые казались невозможными, финалы, празднования и волшебные ночи на "Бернабеу" Мы выиграли все, и я был очень счастлив. Очень, очень счастлив.

Но кроме титулов и побед, я люблю всех мадридских болельщиков. Я действительно не знаю, как объяснить ту особую связь, которую я имею с вами, и то, какую поддержку, уважение и любовь я чувствовал и чувствую. Я никогда не забуду каждую овацию и все жесты уважения.

Мое сердце переполнено гордостью, благодарностью и незабываемыми воспоминаниями. И хотя после клубного чемпионата мира я больше не выйду в этой футболке на поле, я всегда буду болельщиком "Мадрида".

Hala Madrid y nada más!"

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Лука Модрич Реал (Мадрид) Сантьяго Бернабеу
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
22.05.2025 в 18:51
Судячи з усього, Реал відрізає собі яйця. Чи зможе Реал відростити нові?
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
22.05.2025 в 18:51
Судячи з усього, Реал відрізає собі яйця. Чи зможе Реал відростити нові?
Ответить
0
0

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