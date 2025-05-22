Ямаль получит значительное повышение зарплаты, если подпишет новый контракт с Барселоной

Молодая звезда "Барселоны" Ламин Ямал вскоре подпишет новый контракт, который существенно улучшит его финансовые условия.

По новому соглашению, футболист будет получать 15 млн долларов заработной платы за сезон, а также бонус за подписание в размере 25 млн долларов, который будет разбит на 5 млн долларов в год.

Таким образом, общая зарплата Ламина составит 20 млн долларов за сезон.