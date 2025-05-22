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Ямаль получит значительное повышение зарплаты, если подпишет новый контракт с Барселоной
Ламин близок к подписанию нового договора с испанским грандом
Getty Images/Global Images Ukraine
Молодая звезда "Барселоны" Ламин Ямал вскоре подпишет новый контракт, который существенно улучшит его финансовые условия.
По новому соглашению, футболист будет получать 15 млн долларов заработной платы за сезон, а также бонус за подписание в размере 25 млн долларов, который будет разбит на 5 млн долларов в год.
Таким образом, общая зарплата Ламина составит 20 млн долларов за сезон.
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Источник:Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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