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Ямаль получит значительное повышение зарплаты, если подпишет новый контракт с Барселоной

Испания

Ламин близок к подписанию нового договора с испанским грандом

Ямаль получит значительное повышение зарплаты, если подпишет новый контракт с Барселоной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Молодая звезда "Барселоны" Ламин Ямал вскоре подпишет новый контракт, который существенно улучшит его финансовые условия.

По новому соглашению, футболист будет получать 15 млн долларов заработной платы за сезон, а также бонус за подписание в размере 25 млн долларов, который будет разбит на 5 млн долларов в год.

Таким образом, общая зарплата Ламина составит 20 млн долларов за сезон.

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Барселона Ламин Ямаль
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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