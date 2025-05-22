"Спасибо за каждый мудрый совет". Звездный футболист Реала эмоционально отреагировал на уход Модрича

Джуд Беллингем эмоционально отреагировал на новость о том, что Лука Модрич покинет мадридский "Реала" в конце этого сезона. Англичанин обратился к своему опытному коллеге, попросив болельщиков "сливочных" отдать дань уважения ему во время последнего матча на "Сантьяго Бернабеу".

"Единственное, что сейчас перевешивает мою грусть, это благодарность за то, что я имел честь быть твоим одноклубником. Столько замечательных воспоминаний на поле и за его пределами. которые я сохраню навсегда. Твоя магия всегда поражала, и ничего не может сказать, чего еще не было сказано о твоих невероятных достижениях, но твоя скромность, открытость и время, которое ты уделял каждому при любых обстоятельствах, поразили меня. Ты постоянное напоминание обо всем прекрасном в футболе. От всего сердца благодарю тебя за каждый мудрый совет и все, что ты сделал для меня".

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Напомним, что Лука Модрич официально покинет "Реал" после Клубного чемпионата мира 2025 года, который пройдет в США в период с 14-го июня по 13-е июля.