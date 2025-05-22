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"Спасибо за каждый мудрый совет". Звездный футболист Реала эмоционально отреагировал на уход Модрича

Испания

Для него хорват был настоящим наставником

"Спасибо за каждый мудрый совет". Звездный футболист Реала эмоционально отреагировал на уход Модрича

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Джуд Беллингем эмоционально отреагировал на новость о том, что Лука Модрич покинет мадридский "Реала" в конце этого сезона. Англичанин обратился к своему опытному коллеге, попросив болельщиков "сливочных" отдать дань уважения ему во время последнего матча на "Сантьяго Бернабеу".

"Единственное, что сейчас перевешивает мою грусть, это благодарность за то, что я имел честь быть твоим одноклубником. Столько замечательных воспоминаний на поле и за его пределами. которые я сохраню навсегда. Твоя магия всегда поражала, и ничего не может сказать, чего еще не было сказано о твоих невероятных достижениях, но твоя скромность, открытость и время, которое ты уделял каждому при любых обстоятельствах, поразили меня. Ты постоянное напоминание обо всем прекрасном в футболе. От всего сердца благодарю тебя за каждый мудрый совет и все, что ты сделал для меня".

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Напомним, что Лука Модрич официально покинет "Реал" после Клубного чемпионата мира 2025 года, который пройдет в США в период с 14-го июня по 13-е июля.

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Лука Модрич Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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Опубликовал: Андрей Журба
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