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Президент Реала - об уходе Модрича: Он навсегда останется в сердцах всех болельщиков клуба
Модрич покинет клуб после Клубного чемпионата мира
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес прокомментировал уход полузащитника команды Луки Модрича после завершения текущего сезона.
"Лука навсегда останется в сердцах всех болельщиков клуба как уникальный и образцовый футболист, который всегда представлял ценности "Реала".
Его футбол влюбил в себя фанатов "Реала" и болельщиков по всему миру. Его наследие будет жить вечно", - сказал Перес.
Лука присоединился к "Реалу" в 2012 году из "Тоттенхэма" за 35 млн евро. Футболист за это время сыграл за испанский гранд 590 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 95 ассистов.
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