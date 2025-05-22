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Президент Реала - об уходе Модрича: Он навсегда останется в сердцах всех болельщиков клуба

Испания

Модрич покинет клуб после Клубного чемпионата мира

Президент Реала - об уходе Модрича: Он навсегда останется в сердцах всех болельщиков клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес прокомментировал уход полузащитника команды Луки Модрича после завершения текущего сезона.

"Лука навсегда останется в сердцах всех болельщиков клуба как уникальный и образцовый футболист, который всегда представлял ценности "Реала".

Его футбол влюбил в себя фанатов "Реала" и болельщиков по всему миру. Его наследие будет жить вечно", - сказал Перес.

Лука присоединился к "Реалу" в 2012 году из "Тоттенхэма" за 35 млн евро. Футболист за это время сыграл за испанский гранд 590 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 95 ассистов.

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Лука Модрич Флорентино Перес Реал (Мадрид)
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Источник:
Реал
Опубликовал: Екатерина Власова
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