Президент Реала - об уходе Модрича: Он навсегда останется в сердцах всех болельщиков клуба

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес прокомментировал уход полузащитника команды Луки Модрича после завершения текущего сезона.

"Лука навсегда останется в сердцах всех болельщиков клуба как уникальный и образцовый футболист, который всегда представлял ценности "Реала".

Его футбол влюбил в себя фанатов "Реала" и болельщиков по всему миру. Его наследие будет жить вечно", - сказал Перес.