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Вингер Реала не намерен покинуть свой клуб
Об этом сообщает издание As
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер мадридского "Реала" Родриго пока не намерен покидать клуб. Об этом сообщает издание As.
По информации источника, футболист хочет дождаться прихода нового главного тренера, вероятно, Хаби Алонсо и обсудить с ним свою роль в команде.
Отмечается, что Родриго начнет рассматривать предложения от других команд только в том случае, если услышит, что может потерять свое место в стартовом составе.
Добавим, что вингер в текущем сезоне сыграл 50 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 ассистов.
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