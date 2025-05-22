Вингер Реала не намерен покинуть свой клуб

Вингер мадридского "Реала" Родриго пока не намерен покидать клуб. Об этом сообщает издание As.

По информации источника, футболист хочет дождаться прихода нового главного тренера, вероятно, Хаби Алонсо и обсудить с ним свою роль в команде.

Отмечается, что Родриго начнет рассматривать предложения от других команд только в том случае, если услышит, что может потерять свое место в стартовом составе.

Добавим, что вингер в текущем сезоне сыграл 50 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 ассистов.