  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Вингер Реала не намерен покинуть свой клуб

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вингер Реала не намерен покинуть свой клуб

Испания

Об этом сообщает издание As

Вингер Реала не намерен покинуть свой клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер мадридского "Реала" Родриго пока не намерен покидать клуб. Об этом сообщает издание As.

По информации источника, футболист хочет дождаться прихода нового главного тренера, вероятно, Хаби Алонсо и обсудить с ним свою роль в команде.

Отмечается, что Родриго начнет рассматривать предложения от других команд только в том случае, если услышит, что может потерять свое место в стартовом составе.

Добавим, что вингер в текущем сезоне сыграл 50 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 ассистов.

Читайте такжеПрезидент Реала - об уходе Модрича: Он навсегда останется в сердцах всех болельщиков клуба
По теме
yellow-arrow
Спортдир Барселоны высказался о будущем Араухо в клубе
yellow-arrow
Атлетико Мадрид продлил контракт со своим талантливым хавбеком
yellow-arrow
Барселона продлила сотрудничество со своей звездой
Родриго Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости