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Роналду прокомментировал новости об уходе Модрича из Реала
Спасибо за все (с)
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Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду прокомментировал новости об уходе Луки Модрича из мадридского "Реала".
"Спасибо за все, Луко! Для меня было честью разделить с тобой столько моментов в этом клубе. Желаю тебе успехов во всем, что будет дальше", - написал Роналду в социальных сетях.
Напомним, что Роналду и Модрич были одноклубниками в "Реале" с 2012 по 2018 год.
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