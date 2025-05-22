Роналду прокомментировал новости об уходе Модрича из Реала

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду прокомментировал новости об уходе Луки Модрича из мадридского "Реала".

"Спасибо за все, Луко! Для меня было честью разделить с тобой столько моментов в этом клубе. Желаю тебе успехов во всем, что будет дальше", - написал Роналду в социальных сетях.