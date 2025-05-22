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Роналду прокомментировал новости об уходе Модрича из Реала

Испания

Спасибо за все (с)

Роналду прокомментировал новости об уходе Модрича из Реала

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Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду прокомментировал новости об уходе Луки Модрича из мадридского "Реала".

"Спасибо за все, Луко! Для меня было честью разделить с тобой столько моментов в этом клубе. Желаю тебе успехов во всем, что будет дальше", - написал Роналду в социальных сетях.

Напомним, что Роналду и Модрич были одноклубниками в "Реале" с 2012 по 2018 год.

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