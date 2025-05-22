  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Спортдир Барселоны высказался о будущем Араухо в клубе

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спортдир Барселоны высказался о будущем Араухо в клубе

Испания

Мы довольны им (с)

Спортдир Барселоны высказался о будущем Араухо в клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Барселоны" Деку прокомментировал слухи относительно будущего защитника команды Рональда Араухо.

"Мы довольны Рональдом. Рональд счастлив, и поэтому нет никаких дискуссий относительно его будущего", - заявил Деку.

У Араухо контракт с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2031 года. Защитник в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Читайте такжеПрезидент Реала - об уходе Модрича: Он навсегда останется в сердцах всех болельщиков клуба
По теме
yellow-arrow
Вингер Реала не намерен покинуть свой клуб
yellow-arrow
Атлетико Мадрид продлил контракт со своим талантливым хавбеком
yellow-arrow
Барселона продлила сотрудничество со своей звездой
Серхио Араухо Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Barcelinius (earthman)
22.05.2025 в 23:18
Конечно будет недоволен мой славный заокеанский брат, но, как для скамейки Араухе я буду очень даже рад.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Barcelinius (earthman)
22.05.2025 в 23:18
Конечно будет недоволен мой славный заокеанский брат, но, как для скамейки Араухе я буду очень даже рад.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости