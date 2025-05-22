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Спортдир Барселоны высказался о будущем Араухо в клубе
Мы довольны им (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Барселоны" Деку прокомментировал слухи относительно будущего защитника команды Рональда Араухо.
"Мы довольны Рональдом. Рональд счастлив, и поэтому нет никаких дискуссий относительно его будущего", - заявил Деку.
У Араухо контракт с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2031 года. Защитник в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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Barcelinius (earthman)
22.05.2025 в 23:18
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