Барселона продлила сотрудничество со своей звездой

"Барселона" объявила о подписании нового контракта с бразильским вингером Рафиньей.

Новое соглашение испанского гранда с игроком рассчитано до 30 июня 2028 года. Другие детали договора "Барселона" не сообщает.

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Добавим, что Рафинья в текущем сезоне сыграл 56 матчей, в которых забил 34 гола и отдал 25 ассистов.