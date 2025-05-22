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Барселона продлила сотрудничество со своей звездой

Испания
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Рафинья подписал новый контракт

Барселона продлила сотрудничество со своей звездой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" объявила о подписании нового контракта с бразильским вингером Рафиньей.

Новое соглашение испанского гранда с игроком рассчитано до 30 июня 2028 года. Другие детали договора "Барселона" не сообщает.

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Добавим, что Рафинья в текущем сезоне сыграл 56 матчей, в которых забил 34 гола и отдал 25 ассистов.

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Источник:
Барселона
Опубликовал: Екатерина Власова
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