Атлетико Мадрид продлил контракт со своим талантливым хавбеком

Мадридский "Атлетико" продлил контракт со своим полузащитником Пабло Барриосом.

Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2030 года.

21-летний хавбек присоединился к академии испанского клуба в сезоне 2017/18 и, несмотря на свой юный возраст, уже провел более ста матчей за первую команду.

В этом сезоне Пабло Барриос принял участие в 40 матчах за "Атлетико" во всех турнирах, отметившись 1 голом и 4 результативными передачами.