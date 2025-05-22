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Атлетико Мадрид продлил контракт со своим талантливым хавбеком

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Атлетико Мадрид продлил контракт со своим талантливым хавбеком

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Атлетико" продлил контракт со своим полузащитником Пабло Барриосом.

Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2030 года.

21-летний хавбек присоединился к академии испанского клуба в сезоне 2017/18 и, несмотря на свой юный возраст, уже провел более ста матчей за первую команду.

В этом сезоне Пабло Барриос принял участие в 40 матчах за "Атлетико" во всех турнирах, отметившись 1 голом и 4 результативными передачами.

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Источник:
Atleti
Опубликовал: Екатерина Власова
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