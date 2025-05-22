Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико Мадрид продлил контракт со своим талантливым хавбеком
Официально
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Атлетико" продлил контракт со своим полузащитником Пабло Барриосом.
Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2030 года.
21-летний хавбек присоединился к академии испанского клуба в сезоне 2017/18 и, несмотря на свой юный возраст, уже провел более ста матчей за первую команду.
В этом сезоне Пабло Барриос принял участие в 40 матчах за "Атлетико" во всех турнирах, отметившись 1 голом и 4 результативными передачами.
Pablo Barrios renueva hasta 2030 ???? pic.twitter.com/wqs9TcnQa0— Atlético de Madrid (@Atleti) May 22, 2025
Популярное сейчас
- Канцлер Германии сделал тревожное заявление относительно сроков завершения войны в Украине
- Суркис назвал приоритетные позиции для усиления Динамо
- Сын легенды Динамо возвращается в клуб после аренды в Первой лиге
- Финиш в УПЛ, АПЛ, Серии А и Примере. Плюс финал Лиги Европы. Расписание футбола на 19 – 25 мая
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения