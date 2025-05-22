Хавбек Барселоны рассказал, какая у него самая заветная мечта

Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес поделился своими самыми амбициозными футбольными мечтами. Футболист стремление получить престижные трофеи как на клубном, так и на международном уровне.

"Моя самая заветная мечта - выиграть Лигу чемпионов и Чемпионат мира", - заявил Лопес.

Добавим, что Фермин в текущем сезоне за "Барселону" сыграл 45 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.

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