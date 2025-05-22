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Хавбек Барселоны рассказал, какая у него самая заветная мечта
Выиграть Лигу чемпионов и Чемпионат мира (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес поделился своими самыми амбициозными футбольными мечтами. Футболист стремление получить престижные трофеи как на клубном, так и на международном уровне.
"Моя самая заветная мечта - выиграть Лигу чемпионов и Чемпионат мира", - заявил Лопес.
Добавим, что Фермин в текущем сезоне за "Барселону" сыграл 45 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.
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Источник:Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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