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У Реала есть несколько кандидатов, которые могут заменить Луку Модрича
Конец эпохи
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лука Модрич официально покинет "Реал Мадрид" этим летом, и клуб уже готовится к его уходу. Поскольку хорвата придется кем-то заменить, в "королевском" клубе начали рассматривать потенциальных кандидатов.
В последние месяцы сообщалось, что полузащитник "Челси" Энцо Фернандес находится на радаре "Реала", и теперь Cadena SER подтверждает, что аргентинец действительно рассматривается как потенциальный преемник Модрича. Испанский гранд следил за Энцо еще до его громкого трансфера в АПЛ после ЧМ-2022, и теперь может наконец-то сделать ход.
Однако учитывая, что "Челси" не захочет легко отпустить Фернандеса, подписать его будет непросто. Поэтому в Мадриде также обратили внимание на другого аргентинца – Эсекьель Паласиоса. Это игрок, с которым хорошо знаком будущий главный тренер "Реала" Хаби Алонсо, ведь они работали вместе в "Байере". Впрочем, это также может быть сложной сделкой, поскольку на Паласиоса претендует и "Манчестер Сити".
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Напомним, что Модрич присоединился к "Реалу" в 2012 году из "Тоттенхэма" за 35 миллионов евро. За это время он сыграл 590 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 95 ассистов.
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