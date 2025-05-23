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"Ты навсегда останешься в числе величайших". Рамос обратился к Модричу после его ухода из Реала

Испания
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Трогательные слова

"Ты навсегда останешься в числе величайших". Рамос обратился к Модричу после его ухода из Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший защитник "Реала" Серхио Рамос отреагировал на новость о том, что Лука Модрич покинет мадридский клуб по окончании этого сезона.

"Гений, друг, брат, сделавший футбол искусством, прощается с мадридским "Реалом". Один из тех игроков, ради которых мадридцы заполняют стадион, а весь мир стоит перед экраном на каждом матче.

Необыкновенный игрок по своим футбольным и человеческим качествам, один из тех людей, которых я с гордостью называю друзьями.

Прожекторы "Бернабеу" больше никогда не зажгутся, чтобы увидеть тебя на поле, но в учебниках истории мадридского "Реала" ты навсегда останешься в числе величайших.

Брат, у нас, мадридистов, есть только одно слово, чтобы посвятить тебе: Спасибо.

Всего тебе наилучшего в следующей главе. Я уверен, что наши пути еще пересекутся", - написал испанец в Instagram.

Напомним, Рамос выступал вместе с Модричем за "Реал" с 2012 по 2021 годы.

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Серхио Рамос Лука Модрич Реал (Мадрид) Ла Лига
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