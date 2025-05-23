"Ты навсегда останешься в числе величайших". Рамос обратился к Модричу после его ухода из Реала

Бывший защитник "Реала" Серхио Рамос отреагировал на новость о том, что Лука Модрич покинет мадридский клуб по окончании этого сезона.

"Гений, друг, брат, сделавший футбол искусством, прощается с мадридским "Реалом". Один из тех игроков, ради которых мадридцы заполняют стадион, а весь мир стоит перед экраном на каждом матче.

Необыкновенный игрок по своим футбольным и человеческим качествам, один из тех людей, которых я с гордостью называю друзьями.

Прожекторы "Бернабеу" больше никогда не зажгутся, чтобы увидеть тебя на поле, но в учебниках истории мадридского "Реала" ты навсегда останешься в числе величайших.

Брат, у нас, мадридистов, есть только одно слово, чтобы посвятить тебе: Спасибо.

Всего тебе наилучшего в следующей главе. Я уверен, что наши пути еще пересекутся", - написал испанец в Instagram.