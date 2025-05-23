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"Ты навсегда останешься в числе величайших". Рамос обратился к Модричу после его ухода из Реала
Трогательные слова
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Бывший защитник "Реала" Серхио Рамос отреагировал на
"Гений, друг, брат, сделавший футбол искусством, прощается с мадридским "Реалом". Один из тех игроков, ради которых мадридцы заполняют стадион, а весь мир стоит перед экраном на каждом матче.
Необыкновенный игрок по своим футбольным и человеческим качествам, один из тех людей, которых я с гордостью называю друзьями.
Прожекторы "Бернабеу" больше никогда не зажгутся, чтобы увидеть тебя на поле, но в учебниках истории мадридского "Реала" ты навсегда останешься в числе величайших.
Брат, у нас, мадридистов, есть только одно слово, чтобы посвятить тебе: Спасибо.
Всего тебе наилучшего в следующей главе. Я уверен, что наши пути еще пересекутся", - написал испанец в Instagram.
Напомним, Рамос выступал вместе с Модричем за "Реал" с 2012 по 2021 годы.
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