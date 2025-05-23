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Ведущий английский клуб отказался от идеи с подписанием нападающего Барселоны
Футболист останется в Каталонии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ведущий английский клуб отказался от идеи с подписанием нападающего "Барселоны".
Согласно информации от источников издания Mundo Deportivo, руководство "Астон Виллы", хоть и заинтересовано в возможном трансфере Феррана Торреса, отказывается от подписания 25-летнего испанца этим летом из-за его высокой трансферной стоимости в 50 миллионов евро. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
Наставник "сине-гранатовых" Ханси Флик доволен игрой Феррана Торреса, который хочет остаться в "Барселоне".
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В этом сезоне Ферран Торрес забил 19 голов и отдал 7 ассистов в 45 матчах за "Барселону" во всех турнирах.
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