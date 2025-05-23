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Бетис - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Бетис - Валенсия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.05.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Бетис - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый матч заключительного тура Ла Лиги. "Бетис", который уже точно завершит кампанию на пятом месте, примет у себя дома середняка таблицы "Валенсию".

Поединок "Бетис" - "Валенсия" состоится в пятницу, 23 мая 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол 3.

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Валенсия (Испания) Бетис (Севилья) Ла Лига смотреть футбол онлайн
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