Бетис - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Первый матч заключительного тура Ла Лиги. "Бетис", который уже точно завершит кампанию на пятом месте, примет у себя дома середняка таблицы "Валенсию".



Поединок "Бетис" - "Валенсия" состоится в пятницу, 23 мая 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол 3.

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