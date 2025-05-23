Осталась последняя игра. Реал официально попрощался с Анчелотти

Мадридский "Реал" объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Карло Анчелотти.

Завтра состоится прощальный матч 65-летнего специалиста во главе "королевского" клуба в рамках заключительного тура Ла Лиги против "Реал Сосьедада" на "Сантьяго Бернабеу".

"Карло Анчелотти теперь навсегда стал частью великой семьи "Реала". Мы гордимся тем, что у нас был тренер, который помог нам добиться стольких успехов и который также образцово представлял ценности нашего клуба", - прокомментировал уход Анчелотти президент "сливочных" Флорентино Перес.