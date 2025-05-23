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Осталась последняя игра. Реал официально попрощался с Анчелотти
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Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Карло Анчелотти.
Завтра состоится прощальный матч 65-летнего специалиста во главе "королевского" клуба в рамках заключительного тура Ла Лиги против "Реал Сосьедада" на "Сантьяго Бернабеу".
"Карло Анчелотти теперь навсегда стал частью великой семьи "Реала". Мы гордимся тем, что у нас был тренер, который помог нам добиться стольких успехов и который также образцово представлял ценности нашего клуба", - прокомментировал уход Анчелотти президент "сливочных" Флорентино Перес.
За шесть сезонов работы в "Реале" (2013-2015, 2021-2025) Анчелотти успел стать самым титулованным наставником в истории столичной команды, выиграв с ней 15 трофеев. Среди них: 3 Лиги чемпионов, 3 Клубных чемпионата мира, 3 Суперкубка УЕФА, 2 титула Ла Лиги, 2 Кубка Испании и 2 Суперкубка Испании.
Ранее
???? #GraciasCarlo ???? pic.twitter.com/s5V0dk8uo1— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 23, 2025
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