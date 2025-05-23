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Осталась последняя игра. Реал официально попрощался с Анчелотти

Испания
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Осталась последняя игра. Реал официально попрощался с Анчелотти

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Карло Анчелотти.

Завтра состоится прощальный матч 65-летнего специалиста во главе "королевского" клуба в рамках заключительного тура Ла Лиги против "Реал Сосьедада" на "Сантьяго Бернабеу".

"Карло Анчелотти теперь навсегда стал частью великой семьи "Реала". Мы гордимся тем, что у нас был тренер, который помог нам добиться стольких успехов и который также образцово представлял ценности нашего клуба", - прокомментировал уход Анчелотти президент "сливочных" Флорентино Перес.

За шесть сезонов работы в "Реале" (2013-2015, 2021-2025) Анчелотти успел стать самым титулованным наставником в истории столичной команды, выиграв с ней 15 трофеев. Среди них: 3 Лиги чемпионов, 3 Клубных чемпионата мира, 3 Суперкубка УЕФА, 2 титула Ла Лиги, 2 Кубка Испании и 2 Суперкубка Испании.

Ранее сообщалось, что с 26 мая Анчелотти приступит к обязанностям наставника сборной Бразилии.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Ла Лига тренер
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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