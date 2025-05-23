"Волшебные ночи на Бернабеу стали историей футбола". Анчелотти подытожил свой период у руля Реала

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти обратился к болельщикам мадридского клуба накануне своего ухода.

"Сегодня мы снова расстаемся. Сегодня я снова храню в своем сердце каждый момент, который я пережил в этот замечательный второй период на посту тренера "Реала". Это были незабываемые годы, невероятное путешествие, полное эмоций, титулов и, прежде всего, гордости за то, что я представлял этот герб.

Спасибо президенту Флорентино Пересу, клубу, моим игрокам, персоналу и, прежде всего, уникальным болельщикам, благодаря которым я всегда чувствовал себя одним из них. То, чего мы достигли вместе, навсегда останется в памяти мадридизма, не только благодаря победам, но и тому, как мы их добились. Волшебные ночи на "Бернабеу" стали историей футбола.

Теперь начинается новое приключение, но моя связь с мадридским "Реалом" вечна.

До скорой встречи, мадридисты", - написал итальянец в Instagram.