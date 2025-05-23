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"Волшебные ночи на Бернабеу стали историей футбола". Анчелотти подытожил свой период у руля Реала
"Теперь начинается новое приключение" (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти обратился к болельщикам мадридского клуба накануне своего
"Сегодня мы снова расстаемся. Сегодня я снова храню в своем сердце каждый момент, который я пережил в этот замечательный второй период на посту тренера "Реала". Это были незабываемые годы, невероятное путешествие, полное эмоций, титулов и, прежде всего, гордости за то, что я представлял этот герб.
Спасибо президенту Флорентино Пересу, клубу, моим игрокам, персоналу и, прежде всего, уникальным болельщикам, благодаря которым я всегда чувствовал себя одним из них. То, чего мы достигли вместе, навсегда останется в памяти мадридизма, не только благодаря победам, но и тому, как мы их добились. Волшебные ночи на "Бернабеу" стали историей футбола.
Теперь начинается новое приключение, но моя связь с мадридским "Реалом" вечна.
До скорой встречи, мадридисты", - написал итальянец в Instagram.
Анчелотти работал с "Реалом" с 2013 по 2015 и с 2021 по 2025 годы.
Завтра, 24 мая, состоится прощальный матч 65-летнего специалиста у руля "Реала". На домашнем стадионе "сливочные" будут примуть "Реал Сосьедад" в последнем туре чемпионата Испании. Начало - в 17:15.
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