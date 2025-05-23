Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналдиньо считает, что Ламин Ямаль в будущем выиграет несколько Золотых мячей
Молодой талант Барселоны обречен на успех
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда "Барселоны" и обладатель Золотого мяча 2006 года Роналдиньо высказался об игре Ламина Ямаля.
"Мы с Месси уже создали историю, а теперь очередь Ламина Ямаля. Он демонстрирует чрезвычайно высокий уровень игры в таком молодом возрасте. Мне нравится наблюдать с ним. Надеюсь, что у него будет выдающаяся карьера. Каждый футболист имеет свой уникальный стиль игры. Ламин находится сейчас на том уровне, за который игроки получают Золотой мяч. В мире есть очень много классных футболистов, и он уже среди них. Я думаю, что он выиграет несколько Золотых мячей".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне 17-летний Ламин Ямаль забил 18 голов и отдал 25 ассистов в 54 матчах за "Барселону" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Скрипник отреагировал на информацию о своем возвращении в Зарю
- Известен транслятор КЧМ, Модрич попрощался с Реалом, а Юнайтед пока не прощается с Аморимом. Главные новости за 22 мая
- Инсайдер объяснил, какая судьба ждет 12 легионеров Черноморца
- Гвардиола о полузащитнике Манчестер Сити: Это второй лучший распасовщик, с которым я работал
- Карим Бензема купил новый BMW за 138 тысяч фунтов — пополнение в автопарке звёздного футболиста
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения