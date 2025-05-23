Роналдиньо считает, что Ламин Ямаль в будущем выиграет несколько Золотых мячей

Легенда "Барселоны" и обладатель Золотого мяча 2006 года Роналдиньо высказался об игре Ламина Ямаля.

"Мы с Месси уже создали историю, а теперь очередь Ламина Ямаля. Он демонстрирует чрезвычайно высокий уровень игры в таком молодом возрасте. Мне нравится наблюдать с ним. Надеюсь, что у него будет выдающаяся карьера. Каждый футболист имеет свой уникальный стиль игры. Ламин находится сейчас на том уровне, за который игроки получают Золотой мяч. В мире есть очень много классных футболистов, и он уже среди них. Я думаю, что он выиграет несколько Золотых мячей".