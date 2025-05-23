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Роналдиньо считает, что Ламин Ямаль в будущем выиграет несколько Золотых мячей

Испания

Молодой талант Барселоны обречен на успех

Роналдиньо считает, что Ламин Ямаль в будущем выиграет несколько Золотых мячей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Легенда "Барселоны" и обладатель Золотого мяча 2006 года Роналдиньо высказался об игре Ламина Ямаля.

"Мы с Месси уже создали историю, а теперь очередь Ламина Ямаля. Он демонстрирует чрезвычайно высокий уровень игры в таком молодом возрасте. Мне нравится наблюдать с ним. Надеюсь, что у него будет выдающаяся карьера. Каждый футболист имеет свой уникальный стиль игры. Ламин находится сейчас на том уровне, за который игроки получают Золотой мяч. В мире есть очень много классных футболистов, и он уже среди них. Я думаю, что он выиграет несколько Золотых мячей".

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В этом сезоне 17-летний Ламин Ямаль забил 18 голов и отдал 25 ассистов в 54 матчах за "Барселону" во всех турнирах.

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Роналдиньо Барселона Ламин Ямаль
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Источник:
beIN SPORTS
Опубликовал: Андрей Журба
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