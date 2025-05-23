Воспитанник Барселоны может продолжить карьеру во французском чемпионате

После официального выхода в Лигу чемпионов напряжение немного спало, и руководство "Монако" может с большей уверенностью формировать состав на новый сезон. Уже было объявлено о подписании Эрика Дайера – опытный английский защитник заключил трехлетний контракт после завершения соглашения с "Баварией".

Теперь "монегаски" обратились к молодежи – и к настоящему вызову, ведь, по информации Mundo Deportivo, они планируют подписать Ансу Фати. Ситуация 22-летнего игрока хорошо известна, а его контракт с "Барселоной" действует до 2027 года. На протяжении всего года в Каталонии активно обсуждали его возможный уход из-за отсутствия игрового времени.

Однако Фати долго не хотел покидать "Барселону". Он был убежден, что сможет переломить ситуацию, но теперь все меняется. Испанец готов к новому этапу карьеры – как в виде аренды, так и полноценного трансфера.

Добавим, что в этом сезоне Фати сыграл всего 298 минут за "Барселону" во всех турнирах.