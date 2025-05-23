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Барселона рассматривает возможность трансфера лучшего вратаря французской Лиги 1
Смена поколений
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, "Барселона" активировала механизмы для усиления вратарской позиций. Спортивное руководство сосредоточило свое внимание на Люка Шевалье – вратаре "Лилля" и одной из самых перспективных фигур в европейском футболе на этой позиции.
В каталонском клубе понимают, что эпоха Марка-Андре тер Штегена может близиться к завершению, поэтому уже сейчас начали искать надежную замену. И хотя немец вернулся в ворота после длительного отсутствия, в тренерском штабе и руководстве клуба существует беспокойство относительно его стабильности в среднесрочной перспективе. К тому же, Войцех Щенсны, который был подписан как временное решение, не рассматривается как долговременный вариант.
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23-летний Шевалье ярко заявил о себе в Лиге 1, демонстрируя великолепную игру и статистику. В "Барселоне" видят в нем идеального кандидата: молодого, с характером, способного взять на себя ответственность с первого дня, но и одновременно готового к росту под опекой Тер Штегена. Однако каталонцы не единственные в погоне за ним – "Реал Мадрид" также заинтересован в Шевалье. Это заставляет "Барселону" действовать быстро, чтобы избежать потенциальной борьбы за трансфер.
Добавим, что в этом сезоне француз провел 48 матчей за "Лилль" во всех турнирах, пропустив 53 гола и 13 раз сохранив свои ворота "сухими". Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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