Рафинья высказался о продлении контракта с Барселоной

"Барселона" вчера, 22 мая, объявила о подписании нового контракта с бразильским вингером Рафиньей.

Футболист не скрывает эмоций от продолжения сотрудничества с каталонским клубом:

"Моя мечта - быть здесь до конца моей карьеры, и я надеюсь сделать это на своем лучшем уровне".

Напомним, что новое соглашение испанского гранда с игроком рассчитано до 30 июня 2028 года.