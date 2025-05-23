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Рафинья высказался о продлении контракта с Барселоной
Моя мечта - быть здесь до конца моей карьеры (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" вчера, 22 мая, объявила о подписании нового контракта с бразильским вингером Рафиньей.
Футболист не скрывает эмоций от продолжения сотрудничества с каталонским клубом:
"Моя мечта - быть здесь до конца моей карьеры, и я надеюсь сделать это на своем лучшем уровне".
Напомним, что новое соглашение испанского гранда с игроком рассчитано до 30 июня 2028 года.
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Источник:Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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