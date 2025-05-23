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Жирона - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Жирона - Атлетико: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.05.2025 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В последнем туре Ла Лиги "Жирона", которая уже решила все свои задачи в чемпионате, встретится с "Атлетико", что в любом случае закончит сезон на третьем месте и уже гарантировал себе участие в Лиге чемпионов. Этот поединок может стать очередным шансом для Виктора Цыганкова и Владислава Крапивцова проявить себя на поле.
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Матч начнется в 15:00 по киевскому времени в воскресенье, 25-го мая. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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