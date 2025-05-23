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Реал – Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал – Реал Сосьедад: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.05.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" в матче 38-го тура Ла Лиги примет "Реал Сосьедад". Мадридцы уже обеспечили себе вторую позицию, но это не простая игра. Покидают команду легенды: Лука Модрич и Карло Анчелотти, так это будет их прощальный матч. "Реал Сосьедад" провалил весеннюю часть сезона и досрочно потерял шансы на место в еврокубках
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Поединок тридцать восьмого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Реал" - "Реал Сосьедад" состоится в субботу, 24 мая 2025 года, в 17:15. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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