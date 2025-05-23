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Атлетик Бильбао продлил контракт со своим главным тренером

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Атлетик Бильбао продлил контракт со своим главным тренером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Атлетик Бильбао" объявил о продлении контракта с главным тренером Эрнесто Вальверде.

Новое соглашение специалиста с командой рассчитано до 30 июня 2026 года.

Эрнесто Вальверде в третий раз возглавил "Атлетик" летом 2022 года. В текущем сезоне клуб под руководством 61-летнего испанца сыграл 54 матча, из которых 28 побед.

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Эрнесто Вальверде Атлетик (Бильбао)
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Источник:
Аthletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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