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Примера. Бетис – Валенсия 1:1. Репетиция финала Лиги конференций для хозяев
"Бетис" не удержал победу над "Валенсией" в матче 38-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
38-й тур Примеры.
Севилья. "Бенито Уильямарин"
"Бетис" - "Валенсия" 1:1
Голы: Антони, 40 – Мир, 75
"Бетис": Адриан - Руибаль, Бартра (Мэнди, 73), Натан, Родригес (Перро, 76) - Альтимира, Форнальс, Иско (Карвалью, 73) (Ло Чельсо, 60) - Родригес (Эззальзули, 60), Кучо (Бакамбу, 60), Антони.
"Валенсия": Мамардашвили – Васкес, Диакаби, Таррега, Москера – Лопес (Мир, 68), Барренчеа, Герра (Жайме, 68), Перес (Риоха, 56) – Алмейда, Садик (Дуро, 56).
Предупреждения: Натан, 90+3 - Таррега, 59, Мир, 84.
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