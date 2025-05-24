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Реал - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

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Последняя игра Модрича и Анчелотти

Реал - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

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В последнем туре Ла Лиги "Реал" примет "Реал Сосьедад". Мадридцы уже окончательно имеют вторую позицию в таблице, а их соперник потерял все шансы на еврокубки. Однако матч интересен тем, что он станет последним для легенд "Реала" Луки Модрича и Карло Анчелотти.

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Поединок 38-го тура Ла Лиги сезона "Реал" - "Реал Сосьедад" состоится в субботу, 24-го мая 2025 года. Начало - в 17:15. Матч можно будет посмотреть на канале Megogo Футбол 1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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