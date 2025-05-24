Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Последняя игра Модрича и Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine
В последнем туре Ла Лиги "Реал" примет "Реал Сосьедад". Мадридцы уже окончательно имеют вторую позицию в таблице, а их соперник потерял все шансы на еврокубки. Однако матч интересен тем, что он станет последним для легенд "Реала" Луки Модрича и Карло Анчелотти.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Поединок 38-го тура Ла Лиги сезона "Реал" - "Реал Сосьедад" состоится в субботу, 24-го мая 2025 года. Начало - в 17:15. Матч можно будет посмотреть на канале Megogo Футбол 1.
Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Серия А. Наполи - чемпион!
- По причине финансовых обстоятельств: украинский легионер покинул турецкий клуб
- Маркевич одобрил. Новый главный тренер клуба Второй лиги рассказал о своем назначении
- "Время пришло". Модрич прощается с Реалом
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения