Реал - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

В последнем туре Ла Лиги "Реал" примет "Реал Сосьедад". Мадридцы уже окончательно имеют вторую позицию в таблице, а их соперник потерял все шансы на еврокубки. Однако матч интересен тем, что он станет последним для легенд "Реала" Луки Модрича и Карло Анчелотти.

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Поединок 38-го тура Ла Лиги сезона "Реал" - "Реал Сосьедад" состоится в субботу, 24-го мая 2025 года. Начало - в 17:15. Матч можно будет посмотреть на канале Megogo Футбол 1.

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