  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Мадридский Реал проведет последний домашний матч в сезоне против Реал Сосьедада. Есть ли шанс выйти у Андрея Лунина

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мадридский Реал проведет последний домашний матч в сезоне против Реал Сосьедада. Есть ли шанс выйти у Андрея Лунина

Испания

Наконец-то украинец играет

Мадридский Реал проведет последний домашний матч в сезоне против Реал Сосьедада. Есть ли шанс выйти у Андрея Лунина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В испанской Ла Лиге, как и во многих других европейских чемпионатах, сегодня пройдут первые матчи последнего тура сезона. Мадридский "Реал", который, к сожалению для украинских болельщиков, не смог завоевать титул чемпиона, уступив "Барселоне", дома сыграет против "Реал Сосьедада" – команды, расположившейся в середине турнирной таблицы.

Читайте такжеРеал - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Украинский вратарь наконец-то сможет продемонстрировать свои качества, поскольку в этой игре украинец выйдет на поле в качестве основного.

По теме
yellow-arrow
Лунин в прощальном матче Анчелотти и Модрича. Реал Мадрид - Реал Сосьедад. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
yellow-arrow
Вингер Барселоны близок к переходу в чемпионат Франции, - Романо
yellow-arrow
Прощание с Карло и Лукой. Реал – Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.05.2025
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Ла Лига Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Real Madrid CF
Опубликовал: Денис Снигур
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости