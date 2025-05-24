Мадридский Реал проведет последний домашний матч в сезоне против Реал Сосьедада. Есть ли шанс выйти у Андрея Лунина

В испанской Ла Лиге, как и во многих других европейских чемпионатах, сегодня пройдут первые матчи последнего тура сезона. Мадридский "Реал", который, к сожалению для украинских болельщиков, не смог завоевать титул чемпиона, уступив "Барселоне", дома сыграет против "Реал Сосьедада" – команды, расположившейся в середине турнирной таблицы.

Украинский вратарь наконец-то сможет продемонстрировать свои качества, поскольку в этой игре украинец выйдет на поле в качестве основного.