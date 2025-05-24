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Мадридский Реал проведет последний домашний матч в сезоне против Реал Сосьедада. Есть ли шанс выйти у Андрея Лунина
Наконец-то украинец играет
Getty Images/Global Images Ukraine
В испанской Ла Лиге, как и во многих других европейских чемпионатах, сегодня пройдут первые матчи последнего тура сезона. Мадридский "Реал", который, к сожалению для украинских болельщиков, не смог завоевать титул чемпиона, уступив "Барселоне", дома сыграет против "Реал Сосьедада" – команды, расположившейся в середине турнирной таблицы.
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 24, 2025
???? @RealSociedad
???? @UnicajaBanco pic.twitter.com/EVe4VmRsF2
Украинский вратарь наконец-то сможет продемонстрировать свои качества, поскольку в этой игре украинец выйдет на поле в качестве основного.
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