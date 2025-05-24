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Примера. Реал – Реал Сосьедад 2:0. Прощание с легендами прошло удачно

Испания
Обновлено

"Реал" обыграл "Реал Сосьедад" в прощальном матче Модрича и Анчелотти

Примера. Реал – Реал Сосьедад 2:0. Прощание с легендами прошло удачно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

У "Реала" на поле вышли сильнейшие из тех, кто был доступен для этого матча. С капитанской повязкой мадридцев вывел Модрич, для которого этот матч стал последним на "Сантьяго Бернабеу". Место в старте получили Андрей Лунин и Лукас Васкес, которые тоже могут покинуть Мадрид летом. "Реал Сосьедад" выпустил фактически второй состав.

С первых минут "Реал" активно атаковал. Гюллер с правого фланга отдал разрезную передачу в центр штрафной на Мбаппе, тот избивал низом, но Марерро ногами парировал.

Гости ответили не менее остро. Серхио Гомеса вывели один на один с Луниным, но украинец не подвел.

После забрасывания Диаса с фланга Мбаппе взлёта пробил выше ворот. Через несколько минут на дальний удар отважился Асенсио, но голкипер справился с этим выстрелом.

Потенциально опасную подачу Муньоса с левого фланга за пределы штрафной выбил Чуамэни.

У гостей опасный момент имел Сучич. Он получил поперечную передачу во вратарской, но пробил мимо правой стойки.

Вальверде с правого фланга отдал передачу в центр штрафной на Мбаппе, который в касание бил под перекладину, но Марерро вытащил на угловой.

Гюлер прокинул мяч мимо Марина, которому круглый попал в руку. После просмотра ВАР арбитр назначил пенальти. Мбаппе пробил одиннадцатиметровый неудачно, но тут же добил мяч в ворота. 1:0.

До конца тайма опасных моментов не возникало, мадридцы спокойно контролировали мяч. Первая половина игры завершилась закономерной победой "королевского клуба".

На старте второго тайма гости пытались больше контролировать мяч, но особых дивидендов это им не принесло. Первый же опасный момент создали мадридцы. Гюллер перехватил мяч перед чужим штрафным, отдал передачу на левый фланг на Мбаппе, но француз пробил над воротами.

Гости ответили моментом Гомеса. Тот пробил с левого фланга штрафной и мяч, рикошетом от Васкеса, низом покатился мимо дальней штанги.

Активным был Винисус, заменивший Браима Диаса. Бразилец во время контратаки получил передачу от Мбаппе на левый фланг штрафной, но с острого угла не обыграл Марерро.

Оярсабаль получил передачу с левого фланга, после чего пробил в руку Асенсио, но до этого был зафиксирован офсайд, так что пенальти не было.

Модрич с левого фланга штрафной отдал под удар Мбаппе, который пробил в правый нижний угол, но Марерро перевел на угловой.

Незадолго до финального свистка мадридцы забили во второй раз. Винисиус отдал на Мбаппе и тот с острого угла расстрелял Марреро. 2:0.

А дальше было звездное время Модрича. Его замена длилась несколько минут под овации всего стадиона и игроков обеих команд, устроивших ему почетный коридор.

Примера. Реал – Реал Сосьедад 2:0. Прощание с легендами прошло удачно - изображение 1

Свою порцию аплодисментов получили также Лукас Васкес и Хесус Вальехо, которые также, с большой долей вероятности, покинут команду летом, но об этом еще не объявлены официально.

"Реал" победил, Мбаппе выиграет трофей Пиччичи, если Левандовски завтра не забьет 6 голов. Положительное завершение не совсем удачного сезона для мадридцев.

38-й тур Примеры.
Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Реал Сосьедад" 2:0
Голы: Мбаппе, 39, 83

"Реал": Лунин – Ф. Гарсия, Асенсио, Чуамэни (Вальехо, 56), Васкес (Г. Гарсия, 76) – Себальос, Модрич (Чема, 86), Вальверде – Диас (Винисиус, 55), Мбаппе, Гюллер.

"Реал Сосьедад": Марерро - Арамбуру, Пачеко, Х. Мартин, Муньос - Кубо, Турьентес (Субименди, 70), Сучич (Мендес, 84), Гомес (Барренечеа, 71) - Мариезкуррена (Оярсабаль, 71), Марин (Оласагасти, 46).

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Примера
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Комментарии
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MАGА KІNG
24.05.2025 в 20:12
А пока немножко порадуемся. В данный момент скотоньол в зоне вылета и надеюсь там и останутся.
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Комментарии 5
MАGА KІNG
24.05.2025 в 20:12
А пока немножко порадуемся. В данный момент скотоньол в зоне вылета и надеюсь там и останутся.
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1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
24.05.2025 в 19:47
Читаю исп прессу. Даже фанаты реала пишут, что пенальти для реала не было... "Они играют по другим правилам"... 14 пенальти для реала в чемпионате... Арбитры обязаны разделить золотую бутсу вместе с мбапой. Ну и да... Как не сказать про тему, которая еще со времен ранальды одна из главных в логове маргариновых ублюдков... Некий рауль асенсио обвинен и скоро предстанет перед судом за сексуальные извращения... То ли он на видео снимал, как его друзья "любят" проституток, то ли сам в этом участвовал, то ли этим видео затем шантажировал...
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MАGА KІNG
24.05.2025 в 20:04
Да там они все такие, сексуальные извращенцы, в том числе и любители пальцев в заднице.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
24.05.2025 в 19:34
И даже в таком матче, когда соперник не выставляет основной состав, позорный реал не может обойтись без помощи арбитра. Сравниваем руку чуамени в последнем класико, когда эта рука не была прижата к телу и фактически отбила мяч, летящий в ворота и руку сегодня игрока гостевой команды. Рука сегодня не увеличивала площадь тела, мяч не летел в ворота, но по мнению переса ... ха-ха... три раза, это рука... Ну а теперь расскажу то, что анонсировал в анонсе. Сразу скажу, в то, что напишу ниже, я сам не верю, ну не будет ни тебас, ни испанская федерация футбола так позориться, но... Мы же имеем дело с коррупционером и мастером кабинетных интриг, с самим пересом... Так вот, сразу после того, как Барса на поле эспаньола стала Чемпионом, в двух испанских ресурсах я прочитал следующее: Оказывается, у негодяев из оТсасуны есть право до 29 мая подать еще одну апелляцию на дело о "неправомерном выравнивании - участии в матче Иньиго Мартинеса...Уже дважды испанские футбольные чиновники отфутболили оТсасуну с их глупой претензией, но, как видим, перес не сдается...И вот, что получается... Если это правда, то Барсе завтра нужно выигрывать. Только в случае победы Барселоны завтра, иск оТсасуны не будет иметь смысл... Другой результат оставляет шансы для переса отобрать у Барселоны чемпионский титул в уютных кабинетах федерации. т.е., оплатить и подать еще одну апелляцию. Повторяю, я не верю в подобное развитие событий, нигде больше в исп. прессе я не читал о подобном исходе событий. Ну и понимаю, что если пересятина пойдет на это, то это будет футбольный ядерный взрыв для всей Планеты Земля... И перес окончательно потеряет свое коррупционное лицо... Проиграть в сезоне 4 класико, причем, по всем статьям и с помощью арбитров, но по гиблому делу отобрать титул в кабинетах исп. фед. футбола...
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MАGА KІNG
24.05.2025 в 20:11
Они на столько прогнили, что ничего не постесняются. Но в такой исход я тоже не верю. Перес отморозок коротконогий, но другие вряд ли будут пачкаться на столько сильно в мадридском болоте.
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