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Атлетик – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Атлетик – Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.05.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Барселона" в матче 38-го тура Ла Лиги приедет в гости к "Атлетику" из Бильбао. Обе команды уже решили свои турнирные задачи, поэтому игра не будет сверхпринципиальной. Однако каждая команда на мажорной ноте стремится завершить сезон, поэтому просто отбывать номер никто не будет.
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Поединок тридцать восьмого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Атлетик" – "Барселона" состоится в воскресенье, 25 мая 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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