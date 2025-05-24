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Атлетик – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Атлетик – Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.05.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Атлетик – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Новина українською

"Барселона" в матче 38-го тура Ла Лиги приедет в гости к "Атлетику" из Бильбао. Обе команды уже решили свои турнирные задачи, поэтому игра не будет сверхпринципиальной. Однако каждая команда на мажорной ноте стремится завершить сезон, поэтому просто отбывать номер никто не будет.


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Поединок тридцать восьмого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Атлетик" – "Барселона" состоится в воскресенье, 25 мая 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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