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Примера. Эспаньол остается, Леганес вылетает

Испания
Обновлено

Обе команды выиграли свои матчи, но "Эспаньол" имел преимущество перед последним туром

Примера. Эспаньол остается, Леганес вылетает

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Чтобы обеспечить себе место в Примере, Эспаньолу нужно было просто побеждать. Соперник для этой миссии был подходящий, ведь Лас-Пальмас уже вылетел из Примеры и неудачно выступал в последнее время.

Первый тайм неожиданно прошел при преимуществе Лас-Пальмаса, в то время как у Эспаньола ничего не получалось в атаке.

Во втором тайме все стало на свои места, хозяева владели преимуществом и дважды отличились в воротах соперника. Победа позволила "Эспаньолу" подняться сразу на 14-ю позицию.

38-й тур Примеры
Эспаньол - Лас-Пальмас 2:0
Голы: Пуадо, 65 (пен.), Милья, 82

"Эспаньол": Гарсия - Ромеро, Кабрера, Калеро, Эль-Хилали - Пуадо, Лосано, Гонсалес, Хофре - Эспозито, Фернандес.

"Лас-Пальмас": Горкаш – Мармоль, Маккенна, Герцог, Марвин – Рамирес, Эссуго, Луаодис, Виера Гарсия – Мата, Фустер.

Предупреждения: Эспозито, 15, Калеро, 42, Пуадо, 66 – Марвин, 26.

"Леганесу" нужно было не только побеждать "Вальядолид", но и ожидать потери очков от "Эспаньола".

Свою задачу "Леганес" выполнил прекрасно, разгромив главного аутсайдера Примеры. По состоянию на перерыв "Леганес" даже находился на спасительной 17-й позиции.

Во втором тайме "Эспаньол" забил, поэтому эта победа ничего не дала хозяевам. "Леганес" уверенно победил, но остался на 18-й позиции, поэтому следующий сезон проведет в Сегунде.

38-й тур Примеры
Леганес - Вальядолид 3:0
Голы: Каррера, 24, Диоманде, 36, Крус, 40

Леганес: Дмитриевич – Каррера, Саэнс, Гонсалес, Альтмира – Диоманде, Тапия, Сиссе, Крус – Раба, Мунир.

Вальядолид: Хейн – Канделла, Джемерт, Айду, Энрике – Моро, Алане, Никичер, Ануар – Силла, Латаса.

Предупреждения: Кандела, 13.

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Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
24.05.2025 в 21:39
В том, что вылетели две команды, которые географически рядом и почти рядом с Мадридом, я вижу положительный момент Позорный реал лишается двух домашних матчей на полях этих соперников, а Барсе не нужно переться в мадридский регион... Ну и Лас Пальмас... Далековато туда лететь. Тем более, в графике - матчи каждые три дня...А то, что эспаньол остался, тоже не плохо... У барсы минус один переезд, ну и не будем забывать, эспаньол в этом сезоне отобрал у реала 3 пункта...
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Комментарии 1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
24.05.2025 в 21:39
В том, что вылетели две команды, которые географически рядом и почти рядом с Мадридом, я вижу положительный момент Позорный реал лишается двух домашних матчей на полях этих соперников, а Барсе не нужно переться в мадридский регион... Ну и Лас Пальмас... Далековато туда лететь. Тем более, в графике - матчи каждые три дня...А то, что эспаньол остался, тоже не плохо... У барсы минус один переезд, ну и не будем забывать, эспаньол в этом сезоне отобрал у реала 3 пункта...
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