Примера. Эспаньол остается, Леганес вылетает

Чтобы обеспечить себе место в Примере, Эспаньолу нужно было просто побеждать. Соперник для этой миссии был подходящий, ведь Лас-Пальмас уже вылетел из Примеры и неудачно выступал в последнее время.

Первый тайм неожиданно прошел при преимуществе Лас-Пальмаса, в то время как у Эспаньола ничего не получалось в атаке.

Во втором тайме все стало на свои места, хозяева владели преимуществом и дважды отличились в воротах соперника. Победа позволила "Эспаньолу" подняться сразу на 14-ю позицию.

38-й тур Примеры

Эспаньол - Лас-Пальмас 2:0

Голы: Пуадо, 65 (пен.), Милья, 82

"Эспаньол": Гарсия - Ромеро, Кабрера, Калеро, Эль-Хилали - Пуадо, Лосано, Гонсалес, Хофре - Эспозито, Фернандес.



"Лас-Пальмас": Горкаш – Мармоль, Маккенна, Герцог, Марвин – Рамирес, Эссуго, Луаодис, Виера Гарсия – Мата, Фустер.

Предупреждения: Эспозито, 15, Калеро, 42, Пуадо, 66 – Марвин, 26.

"Леганесу" нужно было не только побеждать "Вальядолид", но и ожидать потери очков от "Эспаньола".

Свою задачу "Леганес" выполнил прекрасно, разгромив главного аутсайдера Примеры. По состоянию на перерыв "Леганес" даже находился на спасительной 17-й позиции.

Во втором тайме "Эспаньол" забил, поэтому эта победа ничего не дала хозяевам. "Леганес" уверенно победил, но остался на 18-й позиции, поэтому следующий сезон проведет в Сегунде.

38-й тур Примеры

Леганес - Вальядолид 3:0

Голы: Каррера, 24, Диоманде, 36, Крус, 40

Леганес: Дмитриевич – Каррера, Саэнс, Гонсалес, Альтмира – Диоманде, Тапия, Сиссе, Крус – Раба, Мунир.

Вальядолид: Хейн – Канделла, Джемерт, Айду, Энрике – Моро, Алане, Никичер, Ануар – Силла, Латаса.



Предупреждения: Кандела, 13.