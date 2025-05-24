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Примера. Эспаньол остается, Леганес вылетает
Обе команды выиграли свои матчи, но "Эспаньол" имел преимущество перед последним туром
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чтобы обеспечить себе место в Примере, Эспаньолу нужно было просто побеждать. Соперник для этой миссии был подходящий, ведь Лас-Пальмас уже вылетел из Примеры и неудачно выступал в последнее время.
Первый тайм неожиданно прошел при преимуществе Лас-Пальмаса, в то время как у Эспаньола ничего не получалось в атаке.
Во втором тайме все стало на свои места, хозяева владели преимуществом и дважды отличились в воротах соперника. Победа позволила "Эспаньолу" подняться сразу на 14-ю позицию.
38-й тур Примеры
Эспаньол - Лас-Пальмас 2:0
Голы: Пуадо, 65 (пен.), Милья, 82
"Эспаньол": Гарсия - Ромеро, Кабрера, Калеро, Эль-Хилали - Пуадо, Лосано, Гонсалес, Хофре - Эспозито, Фернандес.
"Лас-Пальмас": Горкаш – Мармоль, Маккенна, Герцог, Марвин – Рамирес, Эссуго, Луаодис, Виера Гарсия – Мата, Фустер.
Предупреждения: Эспозито, 15, Калеро, 42, Пуадо, 66 – Марвин, 26.
"Леганесу" нужно было не только побеждать "Вальядолид", но и ожидать потери очков от "Эспаньола".
Свою задачу "Леганес" выполнил прекрасно, разгромив главного аутсайдера Примеры. По состоянию на перерыв "Леганес" даже находился на спасительной 17-й позиции.
Во втором тайме "Эспаньол" забил, поэтому эта победа ничего не дала хозяевам. "Леганес" уверенно победил, но остался на 18-й позиции, поэтому следующий сезон проведет в Сегунде.
38-й тур Примеры
Леганес - Вальядолид 3:0
Голы: Каррера, 24, Диоманде, 36, Крус, 40
Леганес: Дмитриевич – Каррера, Саэнс, Гонсалес, Альтмира – Диоманде, Тапия, Сиссе, Крус – Раба, Мунир.
Вальядолид: Хейн – Канделла, Джемерт, Айду, Энрике – Моро, Алане, Никичер, Ануар – Силла, Латаса.
Предупреждения: Кандела, 13.
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