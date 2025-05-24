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Модрич – о завершении своего пути в Мадриде: Улыбайтесь, потому что это было
Звездный лидер Реала высказался после своего прощального матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный хорватский полузащитник Лука Модрич сыграл свой последний матч в составе "сливочных". Мадридский клуб победил "Реал Сосьедад" 2:0.
Хорват сказал важные слова после встречи: "Не плачьте, что это закончилось – улыбайтесь, потому что это было". Лука Модрич играл за столичный гранд с 2012 года и завоевал 28 трофеев.
Также полузащитник получил главный индивидуальный приз – "Золотой мяч" и попадал в многочисленные рейтинги лучших футболистов Ла Лиги, Лиги чемпионов, ФИФА. Он дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2003/04 в боснийском "Зриньски".
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