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Модрич – о завершении своего пути в Мадриде: Улыбайтесь, потому что это было

Испания

Звездный лидер Реала высказался после своего прощального матча

Модрич – о завершении своего пути в Мадриде: Улыбайтесь, потому что это было

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный хорватский полузащитник Лука Модрич сыграл свой последний матч в составе "сливочных". Мадридский клуб победил "Реал Сосьедад" 2:0.

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Хорват сказал важные слова после встречи: "Не плачьте, что это закончилось – улыбайтесь, потому что это было". Лука Модрич играл за столичный гранд с 2012 года и завоевал 28 трофеев.

Также полузащитник получил главный индивидуальный приз – "Золотой мяч" и попадал в многочисленные рейтинги лучших футболистов Ла Лиги, Лиги чемпионов, ФИФА. Он дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2003/04 в боснийском "Зриньски".

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Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Иван Коломиец
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