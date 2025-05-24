Ла Лига. Реал Мадрид – Реал Сосьедад 2:0. Обзор матча

Килиан Мбаппе отличился в обоих таймах за 7 минут до истечения основного времени. Баски за весь поединок только один раз попали в створ.

Подопечные Анчелотти выиграли серебро, набрав 84 балла. "Бело-голубые" провалили концовку чемпионата и финишировали вне зоны еврокубков на 11-м месте (46 пунктов).

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Ла Лига. 38 тур

Сантьяго Бернабеу (Мадрид), 73 186 зрителей

Реал Мадрид – Реал Сосьедад 2:0

Голы: Мбаппе, 38, 83