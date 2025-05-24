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Актеры мирового класса. Левандовский и Щенсны устроили драку на тренировке Барселоны – ВИДЕО

Испания
Обновлено

Талантливые не только в футболе

Актеры мирового класса. Левандовский и Щенсны устроили драку на тренировке Барселоны – ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В сети начало вируситься видео "драки" на тренировке "Барселоны". В ней приняли участие два представителя Польши Роберт Левандовский и Войцех Щенсны.

Голкипер вроде бы ударил нападающего – тот очень естественно упал на газон. Впоследствии Левандовский встал и дал сдачи Щенсному.

Не все сразу восприняли это как шутку, ведь многие из сообществ опубликовали лишь несколько первых секунд – к моменту падения Левандовского. Однако впоследствии начали сравнивать этот перфоменс от футболистов с WWE – всемирно известным шоу реслинга.

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Роберт Левандовский Барселона Войцех Щенсны
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Комментарии
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MАGА KІNG
25.05.2025 в 04:58
Я что-то тер Штегена не вижу на видео. Не вижу имени автора, наверное всей компанией писали новость.
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Комментарии 2
MАGА KІNG
25.05.2025 в 04:58
Я что-то тер Штегена не вижу на видео. Не вижу имени автора, наверное всей компанией писали новость.
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1
1
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Barcelinius (earthman)
25.05.2025 в 01:32
Очень правдоподобно. Особенно Щенсны.
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