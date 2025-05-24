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Актеры мирового класса. Левандовский и тер Штеген устроили драку на тренировке Барселоны – ВИДЕО
Талантливые не только в футболе
Getty Images/Global Images Ukraine
В сети начало вируситься видео "драки" на тренировке "Барселоны". В ней приняли участие два представителя Польши Роберт Левандовский и Войцех Щенсны.
Голкипер вроде бы ударил нападающего – тот очень естественно упал на газон. Впоследствии Левандовский встал и дал сдачи Щенсному.
Lewandowski et Szczesny ???????????? pic.twitter.com/WnymR1GT2A— Blaugranation (@blaugranation_) May 24, 2025
Не все сразу восприняли это как шутку, ведь многие из сообществ опубликовали лишь несколько первых секунд – к моменту падения Левандовского. Однако впоследствии начали сравнивать этот перфоменс от футболистов с WWE – всемирно известным шоу реслинга.
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