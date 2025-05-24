Актеры мирового класса. Левандовский и тер Штеген устроили драку на тренировке Барселоны – ВИДЕО

В сети начало вируситься видео "драки" на тренировке "Барселоны". В ней приняли участие два представителя Польши Роберт Левандовский и Войцех Щенсны.

Голкипер вроде бы ударил нападающего – тот очень естественно упал на газон. Впоследствии Левандовский встал и дал сдачи Щенсному.

Не все сразу восприняли это как шутку, ведь многие из сообществ опубликовали лишь несколько первых секунд – к моменту падения Левандовского. Однако впоследствии начали сравнивать этот перфоменс от футболистов с WWE – всемирно известным шоу реслинга.