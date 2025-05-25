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Примера. Известны все представители от Испании в еврокубках

Испания
Обновлено

"Сельта" и "Райо Вальекано" сыграют в еврокубках следующего сезона.

Примера. Известны все представители от Испании в еврокубках

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 38-й тур

"Осасуна" не смогла обыграть немотивированный "Алавес". Первый тайм был равным и завершился безголевой ничьей.

На старте второй половины игры хозяева открыли счет: пенальти реализовал Висенте. В конце встречи Гарсия счет сравнял, но этого оказалось недостаточно.

Конкуренты тоже заработали очки, так что памплонцы пролетели мимо еврокубков и остались на 9-й позиции.


Витория-Гастейс, Эстадио Мендисорроса
Алавес - Осасуна 1:1
Гол: Висенте, 56 (пен.) – Р. Гарсия, 88

В отличие от "Осасуны" "Сельта" свой поединок выиграла и сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

Счет на старте игры открыл "Хетафе" усилиями Майораля. Еще в первом тайме Иглесиас сравнял счет.

В конце встречи Аспас принес своей команде победу, оставившую "Сельту" на 7-й позиции.

Хетафе, Колизеум
Хетафе – Сельта 1:2
Голы: Майораль, 11 – Иглесиас, 25, Аспас, 80

"Райо Вальекано" и "Мальорка" голов не забивали, хотя большим преимуществом владели именно хозяева.

Ничья обеспечила мадридской команде 8 позицию и участие в квалификации к групповому этапу Лиги конференций. "Мальорка" провалила конец сезона и оказалась на 10-й позиции.


Мадрид, Эстадио де Вальекас
Райо-Вальекано - Мальорка 0:0

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Комментарии
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Justice (Львів)
25.05.2025 в 00:06
Дуже жаль, що мокшанські підстилки все таки пролізли в ЛК..
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Комментарии 1
Justice (Львів)
25.05.2025 в 00:06
Дуже жаль, що мокшанські підстилки все таки пролізли в ЛК..
Ответить
1
0

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