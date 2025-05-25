Примера. Известны все представители от Испании в еврокубках

Примера. 38-й тур

"Осасуна" не смогла обыграть немотивированный "Алавес". Первый тайм был равным и завершился безголевой ничьей.

На старте второй половины игры хозяева открыли счет: пенальти реализовал Висенте. В конце встречи Гарсия счет сравнял, но этого оказалось недостаточно.

Конкуренты тоже заработали очки, так что памплонцы пролетели мимо еврокубков и остались на 9-й позиции.



Витория-Гастейс, Эстадио Мендисорроса

Алавес - Осасуна 1:1

Гол: Висенте, 56 (пен.) – Р. Гарсия, 88

В отличие от "Осасуны" "Сельта" свой поединок выиграла и сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

Счет на старте игры открыл "Хетафе" усилиями Майораля. Еще в первом тайме Иглесиас сравнял счет.

В конце встречи Аспас принес своей команде победу, оставившую "Сельту" на 7-й позиции.

Хетафе, Колизеум

Хетафе – Сельта 1:2

Голы: Майораль, 11 – Иглесиас, 25, Аспас, 80

"Райо Вальекано" и "Мальорка" голов не забивали, хотя большим преимуществом владели именно хозяева.

Ничья обеспечила мадридской команде 8 позицию и участие в квалификации к групповому этапу Лиги конференций. "Мальорка" провалила конец сезона и оказалась на 10-й позиции.



Мадрид, Эстадио де Вальекас

Райо-Вальекано - Мальорка 0:0