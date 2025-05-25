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Барселона откажется от идеи покупки игрока с АПЛ
Лапорт не хочет переплачивать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" может отказаться от идеи подписания Маркуса Рашфорда.
Каталонский клуб не готов удовлетворить требования "Манчестер Юнайтед" за английского вингера. Ранее сообщалось, что "блауграна" видела в Рашфорде замечательного игрока по относительно недорогой цене, но, как оказалось, боссы "манкунианцев" имеют другое видение.
Также испанская команда продолжает рассматривать вариант подписания Луиса Диаза из "Ливерпуля", но проблема "заоблачных" цен снова может помешать.
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