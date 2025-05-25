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Барселона откажется от идеи покупки игрока с АПЛ

Испания

Лапорт не хочет переплачивать

Барселона откажется от идеи покупки игрока с АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" может отказаться от идеи подписания Маркуса Рашфорда.

Каталонский клуб не готов удовлетворить требования "Манчестер Юнайтед" за английского вингера. Ранее сообщалось, что "блауграна" видела в Рашфорде замечательного игрока по относительно недорогой цене, но, как оказалось, боссы "манкунианцев" имеют другое видение.

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Также испанская команда продолжает рассматривать вариант подписания Луиса Диаза из "Ливерпуля", но проблема "заоблачных" цен снова может помешать.

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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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