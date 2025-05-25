Барселона откажется от идеи покупки игрока с АПЛ

"Барселона" может отказаться от идеи подписания Маркуса Рашфорда.

Каталонский клуб не готов удовлетворить требования "Манчестер Юнайтед" за английского вингера. Ранее сообщалось, что "блауграна" видела в Рашфорде замечательного игрока по относительно недорогой цене, но, как оказалось, боссы "манкунианцев" имеют другое видение.

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Также испанская команда продолжает рассматривать вариант подписания Луиса Диаза из "Ливерпуля", но проблема "заоблачных" цен снова может помешать.