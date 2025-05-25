Реал имеет шансы осуществить трансфер лидера Челси

"Челси" может столкнуться с трудностями, пытаясь убедить Энцо Фернандеса отказаться от перехода в "Реал" этим летом.

Ранее испанские СМИ сообщали о заинтересованности "сливочных" в аргентинском полузащитнике, который должен заменить Луку Модрича, однако шансы на этот трансфер оценивали довольно низко из-за убежденности "Челси" в сохранении игрока.

Читайте также Ювентус хочет продать своего защитника

Сейчас, как сообщает Givemesport, ситуация изменилась "пенсионеры" неуверены, что удержат своего лидера из-за желания самого игрока сделать следующий шаг в карьере. Переговоры по его покупке будут продолжены.

Стоимость Фернандеса оценивается в 75 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.