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Реал имеет шансы осуществить трансфер лидера Челси
Аргентинец становится ещё ближе к переходу
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" может столкнуться с трудностями, пытаясь убедить Энцо Фернандеса отказаться от перехода в "Реал" этим летом.
Ранее испанские СМИ сообщали о заинтересованности "сливочных" в аргентинском полузащитнике, который должен заменить Луку Модрича, однако шансы на этот трансфер оценивали довольно низко из-за убежденности "Челси" в сохранении игрока.
Сейчас, как сообщает Givemesport, ситуация изменилась "пенсионеры" неуверены, что удержат своего лидера из-за желания самого игрока сделать следующий шаг в карьере. Переговоры по его покупке будут продолжены.
Стоимость Фернандеса оценивается в 75 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.
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