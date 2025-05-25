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Жирона – Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Последний тур, последний матч в сезоне для Цыганкова и компании

Жирона – Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Жирона" еще раньше гарантировала себе выживание в Ла Лиге на следующий сезон. Они могут спокойно завершить сезон даже с поражением, но если последний тур проходит именно в домашних стенах, то стоит попробовать порадовать собственных болельщиков. Вот только задача непростая: нужно противостоять мадридскому "Атлетико". Выйдет ли у нас здесь сенсация?

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени в воскресенье, 25 мая.

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Примера. 38-й тур.

25 мая. 15:00. Жирона. "Монтиливы"

Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча "Жирона" — "Атлетико"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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