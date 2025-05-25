Атлетик – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Последний тур, в котором каталонцам уже не за что играть. Они уже подняли титул над своей головой и остается выступать только ради собственных болельщиков. Хватит ли им желания и мотивации, чтобы устроить очередное футбольное шоу? Скоро узнаем.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 25 мая.

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Примера. 38-й тур.

25 мая. 22:00. Бильбао. "Сан-Мамес"

Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэнтес (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Атлетик" — "Барселона" Смотреть трансляцию

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