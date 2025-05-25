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Атлетик – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Сможет ли команда Ханси Флика завершить сезон победой?
Getty Images / Global Images Ukraine
Последний тур, в котором каталонцам уже не за что играть. Они уже подняли титул над своей головой и остается выступать только ради собственных болельщиков. Хватит ли им желания и мотивации, чтобы устроить очередное футбольное шоу? Скоро узнаем.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 25 мая.
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Примера. 38-й тур.
25 мая. 22:00. Бильбао. "Сан-Мамес"
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэнтес (Испания)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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