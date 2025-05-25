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Финалист ЛЧ интересен мадридскому Реалу
Все же не Энцо
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" определился с приоритетной заменой Луки Модрича.
Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Витинья стал номером один в списке желаемых игроков мадридцев на позицию легендарного хорвата, покидающего клуб, – пишет Diario AS.
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Интересно, что до этого клуб Флорентино Переса вел активную борьбу за игрока Челси Энцо Фернандеса.
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Источник:Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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25.05.2025 в 12:35
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