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Финалист ЛЧ интересен мадридскому Реалу

Испания

Все же не Энцо

Финалист ЛЧ интересен мадридскому Реалу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" определился с приоритетной заменой Луки Модрича.

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Витинья стал номером один в списке желаемых игроков мадридцев на позицию легендарного хорвата, покидающего клуб, – пишет Diario AS.

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Интересно, что до этого клуб Флорентино Переса вел активную борьбу за игрока Челси Энцо Фернандеса.

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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Justice (Львів)
25.05.2025 в 12:35
О..цей чувак купу грошей коштує...
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Комментарии 1
Justice (Львів)
25.05.2025 в 12:35
О..цей чувак купу грошей коштує...
Ответить
0
0

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