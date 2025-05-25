Шанс для команды Цыганкова? Вратарь Атлетико пропустит матч с Жироной

Вратарь "Атлетико" пропустит матч с "Жироной".

По сообщениям испанских СМИ, Ян Облак пропустил 4 дня тренировок с "мартасниками" и его место в воротах на матч с "Жироной" займёт Хуан Муссо.

Ян Облак в 37-ми матчах "Атлетико" в Ла Лиге пропустил 30 голов.

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Напомним, что матч между "Жироной" и "Атлетико" состоится 25 мая и начнётся в 15:00 по киевскому времени.

До матча "матрасники" занимают третье место с 73-мя баллами, "Жирона" - 16-я с 41-м очком.