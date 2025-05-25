"Реал" сообщил, когда представит нового главного тренера

26 мая Хаби Алонсо подпишет контракт на три года с мадридским клубом. В 13:30 (по киевскому времени) его представят новым главным тренером "Реала".

Испанский специалист возглавит "Реал" с 1 июня 2025 года и будет тренером команды на первом Клубном Чемпионате Мира. Соглашение будет действительно до 30 июня 2028 года.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Карло Анчелотти попрощался с клубом и болельщиками. Итальянец с 26 мая возглавит сборную Бразилии.

Хаби Алонсо ушёл из "Байера" в конце сезона. С немецким клубом он провёл 140 матчей. Стал чемпионом Бундеслиги 2023/24, а также обладателем кубка и Суперкубка Германии.