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Реал сообщил, когда представит нового главного тренера
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Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Реал" сообщил, когда представит нового главного тренера
26 мая Хаби Алонсо подпишет контракт на три года с мадридским клубом. В 13:30 (по киевскому времени) его представят новым главным тренером "Реала".
Испанский специалист возглавит "Реал" с 1 июня 2025 года и будет тренером команды на первом Клубном Чемпионате Мира. Соглашение будет действительно до 30 июня 2028 года.
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Напомним, что Карло Анчелотти попрощался с клубом и болельщиками. Итальянец с 26 мая возглавит сборную Бразилии.
Хаби Алонсо ушёл из "Байера" в конце сезона. С немецким клубом он провёл 140 матчей. Стал чемпионом Бундеслиги 2023/24, а также обладателем кубка и Суперкубка Германии.
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