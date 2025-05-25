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Нападающий Сельты: Восемь лет назад я сказал, что отдам все силы, чтобы вернуться в еврокубки
Он добился поставленной цели
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Сельты" прокомментировал победный поединок против "Хетафе".
Яго Аспас рассказал, что восемь лет назад пообещал вернуть команду в еврокубки и ему это удалось.
"Это был приятный матч, победила команда, заслуживающая этого больше всех. Мне повезло, что мяч достался мне.
Восемь лет назад я сказал, что отдам все силы, чтобы вернуться в еврокубки. С помощью тренерского состава мы этого добились. Горжусь этой группой и прекрасной атмосферой в раздевалке с предсезонки. Клаудио изменил нас с прошлого года", - заявил игрок.
"Сельта" по итогам сезона заняла 7-е место в турнирной таблице и прошла в Этап Лиги Лиги Европы
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Последний раз испанский клуб играла в еврокубках в сезоне 2016/17. Футболисты "Сельты" дошли до полуфинала Лиги Европы, в котором проиграли "Манчестер Юнайтед".
К слову, в этой же компании они выбили донецкий "Шахтёр" из турнира.
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