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Жирона с украинцами проведет последний матч сезона. Состав на матч с Атлетико

Испания

Оба украинца играют

Жирона с украинцами проведет последний матч сезона. Состав на матч с Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Жирона" проводит последний матч сезона перед родными болельщиками против мадридского "Атлетико", который точно сыграет в Лиге Чемпионов следующего сезона и на данный момент занимает третье место.

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Каталонцы, вместо этого, этот сезон не могут занести себе в актив, потому что команда финиширует совсем рядом с зоной вылета. Однако этот матч, как всегда, привлекает внимание украинского болельщика, поскольку в составе команды Мичела играют наши соотечественники.

В этом матче и Виктор Цыганков, и Владислав Крапивцов выйдут с первых минут, и если для Виктора это станет 27-й матч в Ла Лиге в этом сезоне, то для Владислава это будет всего лишь второй матч за основную команду.

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Атлетико (Мадрид) Ла Лига Виктор Цыганков Жирона Владислав Крапивцов
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Источник:
Girona
Опубликовал: Денис Снигур
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