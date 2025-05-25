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Жирона с украинцами проведет последний матч сезона. Состав на матч с Атлетико
Оба украинца играют
Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" проводит последний матч сезона перед родными болельщиками против мадридского "Атлетико", который точно сыграет в Лиге Чемпионов следующего сезона и на данный момент занимает третье место.
Каталонцы, вместо этого, этот сезон не могут занести себе в актив, потому что команда финиширует совсем рядом с зоной вылета. Однако этот матч, как всегда, привлекает внимание украинского болельщика, поскольку в составе команды Мичела играют наши соотечественники.
????????????????! ❤️????#GironaAtleti pic.twitter.com/c9b4uoIfyo— Girona FC (@GironaFC) May 25, 2025
В этом матче и Виктор Цыганков, и Владислав Крапивцов выйдут с первых минут, и если для Виктора это станет 27-й матч в Ла Лиге в этом сезоне, то для Владислава это будет всего лишь второй матч за основную команду.
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