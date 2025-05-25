Жирона с украинцами проведет последний матч сезона. Состав на матч с Атлетико

"Жирона" проводит последний матч сезона перед родными болельщиками против мадридского "Атлетико", который точно сыграет в Лиге Чемпионов следующего сезона и на данный момент занимает третье место.

Каталонцы, вместо этого, этот сезон не могут занести себе в актив, потому что команда финиширует совсем рядом с зоной вылета. Однако этот матч, как всегда, привлекает внимание украинского болельщика, поскольку в составе команды Мичела играют наши соотечественники.

В этом матче и Виктор Цыганков, и Владислав Крапивцов выйдут с первых минут, и если для Виктора это станет 27-й матч в Ла Лиге в этом сезоне, то для Владислава это будет всего лишь второй матч за основную команду.