Полузащитник Реала получил травму

Уругвайский полузащитник мадридского "Реала" получил повреждение, сообщил клуб.

Федерико Вальверде травмировал позвоночник, об этом медицинские работники "королевского" клуба узнали после детального медицинского осмотра футболиста. Термин восстановления, если всё пойдет по плану, может составить две недели.

В случае осложнений понадобится операция, и тогда срок возвращения Вальверде на поле может растянуться на месяцы.