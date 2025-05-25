  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Полузащитник Реала получил травму

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Реала получил травму

Испания

Должен вернуться до клубного Чемпионата Мира

Полузащитник Реала получил травму

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Уругвайский полузащитник мадридского "Реала" получил повреждение, сообщил клуб.

Федерико Вальверде травмировал позвоночник, об этом медицинские работники "королевского" клуба узнали после детального медицинского осмотра футболиста. Термин восстановления, если всё пойдет по плану, может составить две недели.

Читайте такжеЕще один претендент с АПЛ на Судакова планирует сначала заработать, прежде чем вступать в переговоры по поводу украинца, – журналист

В случае осложнений понадобится операция, и тогда срок возвращения Вальверде на поле может растянуться на месяцы.

По теме
yellow-arrow
Жирона с украинцами проведет последний матч сезона. Состав на матч с Атлетико
yellow-arrow
Цыганков завершает сезон. Жирона - Атлетико Мадрид. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
yellow-arrow
Нападающий Сельты: Восемь лет назад я сказал, что отдам все силы, чтобы вернуться в еврокубки
Реал (Мадрид) Ла Лига Федерико Вальверде
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Денис Снигур
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости