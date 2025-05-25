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Впервые за 25 лет. Болельщики Райо Вальекано отметили попадание клуба в еврокубки. ВИДЕО
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Болельщики "Райо Вальекано" отметили попадание клуба в еврокубки, впервые за 25 лет.
Клуб сыграл вничью с "Мальоркой" (0:0) и по итогам последнего тура занял восьмое место в турнирной таблице. Это позволило "Райо Вальекано" попасть в Лигу Конференций в следующем сезоне.
Болельщики выбежали на поле и стали отмечать. Момент попал на видео:
No hay nada mejor que ser del Rayo Vallecano. pic.twitter.com/rBZkqANh5N— ???????????????????????? ???????????????? (@SergioNavaD) May 24, 2025
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Последний раз клуб играл в еврокубках в сезоне 2000/01. Тогда в Кубке УЕФА "Райо Вальекано" дошли до четвертьфинала турнира, в котором уступили будущему финалисту "Депортиво Алавес".
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