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Впервые за 25 лет. Болельщики Райо Вальекано отметили попадание клуба в еврокубки. ВИДЕО

Испания

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Впервые за 25 лет. Болельщики Райо Вальекано отметили попадание клуба в еврокубки. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Болельщики "Райо Вальекано" отметили попадание клуба в еврокубки, впервые за 25 лет.

Клуб сыграл вничью с "Мальоркой" (0:0) и по итогам последнего тура занял восьмое место в турнирной таблице. Это позволило "Райо Вальекано" попасть в Лигу Конференций в следующем сезоне.

Болельщики выбежали на поле и стали отмечать. Момент попал на видео:

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Последний раз клуб играл в еврокубках в сезоне 2000/01. Тогда в Кубке УЕФА "Райо Вальекано" дошли до четвертьфинала турнира, в котором уступили будущему финалисту "Депортиво Алавес".

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Ла Лига Райо Вальекано (Мадрид) Лига конференций
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Опубликовал: Владислав Прийменко
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