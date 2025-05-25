Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Его недооценивают". Экс-полузащитник Реала поддержал защитника клуба
Дружба
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-полузащитник "Реала" поддержал защитника клуба.
Тони Кроос в своём профиле Instagram обратился к Лукасу Васкесу и попросил защитника гордиться его достижениями в клубе.
"Его недооценивают, но он так важен для команды на поле и вне его! Гордись тем, чего ты достиг, мой друг", - написал Кроос.
Лукас Васкес сыграл 259 матчей с Тони Кроссом и забил 6 голов.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Полузащитник сыграл 50 матчей в сезоне 2024/25, в которых забил 2 гола и отдал 7 голевых передач.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо потеряло даже теоретические шансы на посев в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. Соперника выберут среди статусных
- Аморим указал на дверь антигерою МЮ в финальном матче ЛЕ против Тоттенхэма
- Ничьи Динамо и Шахтера, трофеи Штутгарта и ПСЖ, прощание Реала с легендами и уход Пушича. Главные новости за 24 мая
- "Время пришло". Модрич прощается с Реалом
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000