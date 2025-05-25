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"Его недооценивают". Экс-полузащитник Реала поддержал защитника клуба

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"Его недооценивают". Экс-полузащитник Реала поддержал защитника клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-полузащитник "Реала" поддержал защитника клуба.

Тони Кроос в своём профиле Instagram обратился к Лукасу Васкесу и попросил защитника гордиться его достижениями в клубе.

"Его недооценивают, но он так важен для команды на поле и вне его! Гордись тем, чего ты достиг, мой друг", - написал Кроос.

Лукас Васкес сыграл 259 матчей с Тони Кроссом и забил 6 голов.

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Полузащитник сыграл 50 матчей в сезоне 2024/25, в которых забил 2 гола и отдал 7 голевых передач.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
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