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Примера. Вильярреал – Севилья 4:2. Голевая перестилка на Эстадио де ла Керамика

Испания
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"Вильярреал" уверенно обыграл "Севилью" в матче 38-го тура Примеры

Примера. Вильярреал – Севилья 4:2. Голевая перестилка на Эстадио де ла Керамика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Счет в матче быстро открыли хозяева, отметил Пино. Чуть ли не во второй атаке счет уже стал 2:0, гол на счету Гуе.

Соу замкнул подачу Сусо с углового и сократил отставание в счете в середине первого тайма. В конце тайма счет стал 3:1. Это Баэна отправил мяч точно в левый нижний угол ворот.

Во втором тайме команды обменялись забитыми голами: дубль на счету Гуе, в Севилье отличился Мартинес.

"Вильярреал" остался на 5-й позиции и сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. А "Севилья" опустилась аж на 17-м займе и опередила зону вылета всего на 1 очко.

Примера. 38-й тур.
"Вильярреал" - "Севилья" 4:2
Голы: Пино, 4, Гуе, 8, 53, Баэна, 39 – Соу, 29, Мартинес, 85

"Вильярреал": Конде - Педраса, Коста, Камбвала, Наварро - Парехо Гуе, Комесанья, Баэна - Пино (Пепе, 56), Суарес (Рекена, 81), Гуе (Парехо, 75), Бьюкенен (Эйонг, 75) - Барри, Баэна (Морено, 57).

"Севилья": Фернандес - Педроса, Маркан, Салас, Кармона (Мартинес, 63) - Агуме, Гудель, Сусо (Эджуке, 87) - Соу (Лукебакио, 46), Паскуаль (Пеке, 63), Санчес (Буэно, 74).

Предупреждение: Кармона, 43

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